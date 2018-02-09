Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о продлении амнистии капиталов

Депутаты Госдумы приняли пакет законов о продлении амнистии капиталов в третьем, окончательном чтении.

Авторами законопроектов выступили депутаты ГД Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко.

Первый этап легализации проводился в России в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года в соответствии с федеральным законом "О добровольном декларировании…".

В нынешний единый пакет инициатив вошли три закона, которые регламентируют второй этап амнистии капиталов. Он продлится с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года.

Согласно принятым документам, можно будет указать в соответствующей декларации счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации. Граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа амнистии капитала, могут повторно представить данные в рамках второго этапа. Декларация может быть представлена в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России по выбору декларанта.

Одновременно предложено продлить до 1 марта 2019 года предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК). Также предлагается освободить любые доходы в денежной и натуральной форме, которое получает физическое лицо при ликвидации КИК, если ее закрыли до 1 марта 2019 года.

Напомним, ранее эксперты, опрошенные Накануне.RU, заявили, что не считают, что амнистия капиталов пройдет успешно.