Саровские инженеры превратили суперкомпьютер в биткоин-ферму: "горе-майнеры" задержаны

Правоохранительные органы задержали сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове за майнинг криптовалют на рабочем месте.
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"Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга", - сообщила Интерфаксу руководитель пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ Татьяна Залесская.
По ее словам, "горе-майнеры", в отношении них возбуждено уголовное дело.
Залесская добавила, что подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области двое грабителей напали на ферму по добыче биткоинов.