Саровские инженеры превратили суперкомпьютер в биткоин-ферму: "горе-майнеры" задержаны

Правоохранительные органы задержали сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове за майнинг криптовалют на рабочем месте.

"Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга", - сообщила Интерфаксу руководитель пресс-службы РФЯЦ-ВНИИЭФ Татьяна Залесская.

По ее словам, "горе-майнеры", в отношении них возбуждено уголовное дело.

Залесская добавила, что подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области двое грабителей напали на ферму по добыче биткоинов.