У "дочки" компании Пумпянского в США возникли проблемы с IPO. Акции ТМК падают

Американская "дочка" Трубной металлургической компании - TMK Ipsco - 29 января начала IPO на Нью-Йоркской бирже (NYSE), и тогда ожидалось, что продаваться будет 38,3% акций на $465-535 млн. Однако 8 февраля TMK Ipsco объявила, что откладывает первичное публичное размещение.

После этого акции ТМК Дмитрия Пумпянского подешевели на 4,57% - до 78,25 руб.

Как сообщает "Коммерсант", таковы данные Мосбиржи на 10.50 мск. Таким образом, акции упали до уровня трехнедельной давности.

Стоит отметить, что Дмитрий Пумпянский является одним из уральских "олигархов", кто попал в так называемый "кремлевский доклад". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что таких предпринимателей должно быть больше на Урале.