В Свердловской области на биопринтере начнут печатать органы

Печатать жизнеспособные группы клеток и ткани планируют физики и биологи Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Принтер в институте естественных наук и математики УрФУ, использующийся для создания клеточных слоев или многослойных клеточных структур, по принципу работы напоминает обычный 3D-принтер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

"На сегодняшний день чаще всего печатается эквивалент реальной кожи. Ее применяют для проверки действия косметических средств. Также она может использоваться для пересадки", – пояснил директор Уральского центра коллективного пользования (УЦКП) "Современные нанотехнологии" УрФУ Владимир Шур.

Центр биотехнологии и биоинженеринга УрФУ готовится к открытию. Ученые настраивают оборудование, где будут выращивать и готовить питательные среды, выращивать культуры клеток и печатать, например, искусственную кожу.