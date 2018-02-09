Нижнетагильский Уралвагонзавод построит на месте глиняного карьера новые цехи. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, работа на площади в 2,2 га и глубиной от 3 до 8 метров идет согласно предписанию Росприроднадзора и завершится в мае этого года. Планируется, что впоследствии на месте карьера будет площадка под строительство новых промышленных помещений.

Сообщается, что работы по рекультивации УВЗ ведет своими силами. Для этого на территорию карьера завезено 27 тыс. кубических метров грунта. Он поступает со строительных площадок новых объектов заготовительного и вспомогательного производств Уралвагонзавода.

Карьер глин появился на территории УВЗ в 1970-е годы во время масштабной реконструкции механосборочного и металлургического цехов. На предприятии работал собственный кирпичный завод. После завершения строительства завод был остановлен, добыча глины прекратилась.

"Рекультивация земель – одно из важнейших направлений в охране природных ресурсов, в том числе и земельных. Уралвагонзавод не только в полном объеме соблюдает все требования природоохранного законодательства, но и вкладывает значительные средства в реализацию мероприятий, отраженных в действующей на предприятии экологической политике – порядка 500 млн руб. ежегодно. Проводится множество природоохранных мероприятий, чтобы минимизировать влияние промышленного производства на окружающую среду. Все это очень важно для Нижнего Тагила", - отмечает начальник отдела охраны окружающей среды Уралвагонзавода Александр Деркач.