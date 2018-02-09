На Среднем Урале "борзой директор" задолжал работникам предприятия более 14 млн

В городе Кушва Свердловской области директор предприятия подозревается в совершении преступления по статье "частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации". Общий долг перед рабочими составил более 14 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, в период с февраля по апрель 2017 года работникам данного предприятия частично не выплачивалась заработная плата. В общей сложности, задолженность по заработной плате образовалась перед 443 работниками.

"В ходе следствия подозреваемый свою вину признал и в полном объёме погасил образовавшуюся перед работниками задолженность", - пояснили в ведомстве.

Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении бывшему генеральному директору предприятия меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. руб.

Ранее было предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия "хамством" и "борзотой".