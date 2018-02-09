В Приморье проверяют школу, где ученица прочла на уроке нецензурный стих Маяковского

В Приморском крае школьница прочла на уроке литературы матерное стихотворение Владимира Маяковского.

Отдел образования Ольгинского района Приморья проводит проверку после инцидента. Вину за произошедшее чиновники возложили на учителя.

"Она уже не юная - 53 года, - как можно теряться в такой ситуации? Учитель должен задавать тон на уроке. Сегодня пройдет родительское собрание. Насчет того, уволят учителя или нет, пока сложно сказать, еще идет проверка", - сказала РИА Новости начальник отдела Елена Мальцева.

Пока не совсем понятна реакция учителя – она сидела, слушала, смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему – лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс, и с первых слов же можно понять, что это – не воспитание", - сказала Мальцева.

Основанием для проверки стала публикация в сети видео выступления школьницы, снятого одним из ее одноклассников.

По словам Мальцевой, героиня ролика несколько лет находится под опекой директора школы, ранее она жила в детдоме.

Теперь ученица будет посещать психолога, ее поведение станет предметом рассмотрения для комиссии по делам несовершеннолетних.

В декабре в Ярославле прокуратура и СКР заинтересовались учительницей, написавшей на лбу школьника слова "Не готов".