У тренера сборной России по мини-футболу есть вопросы к судьям после проигранного полуфинала Евро-2018

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвел итоги полуфинального матча чемпионата Европы против Португалии. Он признался, что у него есть вопросы к судьям, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, россияне не сумели выйти в финал чемпионата Европы-2018 в Словении, уступив сборной Португалии со счетом 2:3.

"Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне. Наши футболисты старались, но португальцы оказались удачливее, забили больше. Они победили, вышли в финал. Значит, это закономерно, я поздравляю соперника. А что дальше комментировать... Надо посмотреть видео. Меня интересует последняя минута, последние фолы, которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно. Сейчас сложно говорить об этом", - приводит слова Скоровича официальный сайт Российского футбольного союза.

Итоги игры также прокомментировал капитан сборной России Сергей Абрамов.

"Я думаю все, кто сопереживал нашей команде, все видели сами. К сожалению, случаются ситуации, когда мы не в силах что-то сделать. В этот момент я хочу поблагодарить всех парней за самоотдачу, сказать спасибо тренерскому штабу. Мы хорошо работали. От лица всей команды хочу сказать спасибо всем болельщикам. Была очень трогательная акция перед началом игры. Мы отдали все силы. Могу заверить, что будем биться за бронзу, хотя рассчитывали на другое", - пообещал футболист.

Напомним, 10 февраля подопечные Сергея Скоровича поборются за бронзовые медали турнира.