У тренера сборной России по мини-футболу есть вопросы к судьям после проигранного полуфинала Евро-2018

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
09.02.2018 11:57 Мск (13:57 Екб)
спорт | В России | За рубежом
У тренера сборной России по мини-футболу есть вопросы к судьям после проигранного полуфинала Евро-2018
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Россия, Португалия, мини-футбол (2018) | Фото: rfs.ru

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвел итоги полуфинального матча чемпионата Европы против Португалии. Он признался, что у него есть вопросы к судьям, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, россияне не сумели выйти в финал чемпионата Европы-2018 в Словении, уступив сборной Португалии со счетом 2:3.

"Тяжелая игра, как любой полуфинал на таком уровне. Наши футболисты старались, но португальцы оказались удачливее, забили больше. Они победили, вышли в финал. Значит, это закономерно, я поздравляю соперника. А что дальше комментировать... Надо посмотреть видео. Меня интересует последняя минута, последние фолы, которые, может быть, правильно не назначены, а может быть, и неправильно. Сейчас сложно говорить об этом", - приводит слова Скоровича официальный сайт Российского футбольного союза.

Россия, Португалия, мини-футбол(2018)|Фото: rfs.ru

Итоги игры также прокомментировал капитан сборной России Сергей Абрамов.

"Я думаю все, кто сопереживал нашей команде, все видели сами. К сожалению, случаются ситуации, когда мы не в силах что-то сделать. В этот момент я хочу поблагодарить всех парней за самоотдачу, сказать спасибо тренерскому штабу. Мы хорошо работали. От лица всей команды хочу сказать спасибо всем болельщикам. Была очень трогательная акция перед началом игры. Мы отдали все силы. Могу заверить, что будем биться за бронзу, хотя рассчитывали на другое", - пообещал футболист.

Напомним, 10 февраля подопечные Сергея Скоровича поборются за бронзовые медали турнира.

Россия, Португалия, мини-футбол(2018)|Фото: rfs.ru

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13:57 Екб


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У тренера сборной России по мини-футболу есть вопросы к судьям после проигранного полуфинала Евро-2018
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