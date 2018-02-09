Сотрудница курганской больницы украла золотые серьги у пациентки во время прохождения процедур

В Кургане сотрудница медучреждения украла золотые серьги у пациентки.

В января 77-летняя жительница города обратилась в полицию, рассказав, что у нее пропали серьги, когда она проходила процедуры, сообщили Накануне.RU в УМВнила в 8 тыс. рублей.

Во время обследования пенсионерку сопровождала 62-летняя сотрудница учреждения - она и взяла серьги в тот момент, когда пенсионерка сняла их перед процедурой.

Сейчас похищенные серьги изъяты, возбуждено уголовное дело, воровке грозит до 2 лет тюрьмы.