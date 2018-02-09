Следователи Якутии возбудили дело после возгорания микроавтобуса, перевозившего школьников

В Якутии возбуждено уголовное дело после возгорания микроавтобуса, перевозившего школьников, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по республике.

Дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Инцидент произошел 05 февраля в период с 5.30 до 6.22 на 881 км федеральной автодороги "Вилюй" возле с. Кутана Сунтарского района Якутии. "При перевозке группы детей из 10 учащихся 9-11 классов МБОУ "Сунтарская средняя общеобразовательная школа №2 им. И.С. Иванова" по маршруту Якутск – с. Сунтар произошло самопроизвольное возгорание автомашины марки "Ssangyong Istana", - говорится в сообщении.

Микроавтобус принадлежал индивидуальному предпринимателю, занимающемуся перевозкой пассажиров.

"При обнаружении задымления двигателя, водителем приняты меры к остановке автомашины и эвакуации пассажиров из салона. Несовершеннолетние не пострадали, автомобиль полностью уничтожен огнем", - добавили в ведомстве.