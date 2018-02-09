В Югре бизнесмены встретились с Комаровой и договорились без митингов решить проблемы ухудшения инвестклимата и фонда "Жилище"

Бизнесмены Советского района, проводившие митинг из-за банкротства фонда "Жилище" и "ухудшения инвестклимата", встретились с губернатором автономии Натальей Комаровой и договорились о решении проблем, заявленных на мероприятии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тот пикет, который мы планировали, сегодня не состоялся. В Югорск и Советский 6-7 февраля приезжала губернатор Наталья Комарова, организовала в Советском личный прием, наши представители на него пришли. Она дала поручение правительству, участвовавшему во встрече в режиме ВКС, в срок до 1 марта найти решение наших проблем. Поэтому в части пикета мы решили взять паузу. Мы написали письмо первому заму Комаровой Геннадию Бухтину с просьбой создать рабочую группу и собираться еженедельно. Ответа пока нет", – рассказал Накануне.RU один из инициаторов протеста Александр Ломакин.

Он добавил, что ранее власти уже обещали решить проблемы с "Жилищем".

"Весной 2017 г. Комарова также проводила ВКС, дала поручения, месяц кто-то работал, а потом нам сказали, что единственный выход из ситуации с "Жилищем" – банкротство фонда. 1 марта мы поймем, хотят власти тянуть время или действительно решить проблемы", – резюмировал Ломакин.

Напомним, одна из акций протеста уже состоялась 29 января в Ханты-Мансийске. Предпринимателей вывела на улицы позиция властей по банкротству муниципального фонда "Жилище", "ухудшение инвестиционного климата" и "медленное решение жилищных проблем" в районе.

Среди других целей пикета – выражение недоверия к методам поддержки и развития предпринимательства, снижение доверия к власти, произвол в дорожном строительстве.

В пресс-службе администрации Советского района Накануне.RU прокомментировали заявления бизнесменов. Чиновники рассказали, что заключен госконтракт на ремонт дороги Югорск – поселок городского типа Таёжный на участке 409+880 км – 436+552 км. Заказчик – Управление автодорог округа, подрядчик – компания "Ремдорстрой". Дата окончания работ – 30 сентября 2018 г.

По мнению чиновников, район относится к муниципалитетам с удовлетворительными условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2017 г. прошло два десятка встреч с участием его главы Игоря Набатова, сотрудников администрации с инвесторами. В районе создается промышленный технопарк. Сформирован реестр из 40 инвестпроектов и предложений, которые планируется реализовать.

"Общая кредиторская задолженность фонда "Жилище" составляет 665 млн 992 тыс. 456 руб., в том числе перед поставщиками, подрядчиками и покупателями – 169 млн 127 тыс. 251руб. Это результат хозяйственной деятельности прежнего руководства администрации Советского района и учрежденного ею фонда. Уголовные дела должностных лиц администрации района и фонда возбуждены, ведется следствие. Правительство Югры отказало администрации района в финансовой стабилизации ситуации. Бюджет муниципалитета – глубоко дотационный, у него нет резерва для погашения обязательств "Жилища" перед строителями. Единственно возможный и законный способ решения проблемы с долгами – признание фонда через суд банкротом, продажа имущества и погашение долгов", – сообщили Накануне.RU в администрации.

Говоря об улучшении жителями района жилищных условий, власти отметили, что за последние пять лет эту процедуру прошла 1 тыс. 241 семья. 844 из них до этого жили в непригодном и аварийном жилье.

"Общая площадь строящегося жилья в районе – 26 тыс. 500 "квадратов", это 543 квартиры. В 2017 г. завершено строительство домов по заключенным инвестиционным и договорам долевого участия. Введены четыре многоквартирных дома. Всего в ушедшем году жилищные условия улучшили 259 семей", – резюмировали в администрации.