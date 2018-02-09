В Югре бизнесмены встретились с Комаровой и договорились без митингов решить проблемы ухудшения инвестклимата и фонда "Жилище"

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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В Югре бизнесмены встретились с Комаровой и договорились без митингов решить проблемы ухудшения инвестклимата и фонда "Жилище"
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Пикет Ханты-Мансийск бизнесмены Советского района (2018) | Фото: Александр Ломакин

Бизнесмены Советского района, проводившие митинг из-за банкротства фонда "Жилище" и "ухудшения инвестклимата", встретились с губернатором автономии Натальей Комаровой и договорились о решении проблем, заявленных на мероприятии, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Тот пикет, который мы планировали, сегодня не состоялся. В Югорск и Советский 6-7 февраля приезжала губернатор Наталья Комарова, организовала в Советском личный прием, наши представители на него пришли. Она дала поручение правительству, участвовавшему во встрече в режиме ВКС, в срок до 1 марта найти решение наших проблем. Поэтому в части пикета мы решили взять паузу. Мы написали письмо первому заму Комаровой Геннадию Бухтину с просьбой создать рабочую группу и собираться еженедельно. Ответа пока нет", – рассказал Накануне.RU один из инициаторов протеста Александр Ломакин.

Он добавил, что ранее власти уже обещали решить проблемы с "Жилищем".

"Весной 2017 г. Комарова также проводила ВКС, дала поручения, месяц кто-то работал, а потом нам сказали, что единственный выход из ситуации с "Жилищем" – банкротство фонда. 1 марта мы поймем, хотят власти тянуть время или действительно решить проблемы", – резюмировал Ломакин.

Напомним, одна из акций протеста уже состоялась 29 января в Ханты-Мансийске. Предпринимателей вывела на улицы позиция властей по банкротству муниципального фонда "Жилище", "ухудшение инвестиционного климата" и "медленное решение жилищных проблем" в районе.

Пикет Ханты-Мансийск бизнесмены Советского района(2018)|Фото: Александр Ломакин

Среди других целей пикета – выражение недоверия к методам поддержки и развития предпринимательства, снижение доверия к власти, произвол в дорожном строительстве.

В пресс-службе администрации Советского района Накануне.RU прокомментировали заявления бизнесменов. Чиновники рассказали, что заключен госконтракт на ремонт дороги Югорск – поселок городского типа Таёжный на участке 409+880 км – 436+552 км. Заказчик – Управление автодорог округа, подрядчик – компания "Ремдорстрой". Дата окончания работ – 30 сентября 2018 г.

Пикет Ханты-Мансийск бизнесмены Советского района(2018)|Фото: Александр Ломакин

По мнению чиновников, район относится к муниципалитетам с удовлетворительными условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2017 г. прошло два десятка встреч с участием его главы Игоря Набатова, сотрудников администрации с инвесторами. В районе создается промышленный технопарк. Сформирован реестр из 40 инвестпроектов и предложений, которые планируется реализовать.

"Общая кредиторская задолженность фонда "Жилище" составляет 665 млн 992 тыс. 456 руб., в том числе перед поставщиками, подрядчиками и покупателями – 169 млн 127 тыс. 251руб. Это результат хозяйственной деятельности прежнего руководства администрации Советского района и учрежденного ею фонда. Уголовные дела должностных лиц администрации района и фонда возбуждены, ведется следствие. Правительство Югры отказало администрации района в финансовой стабилизации ситуации. Бюджет муниципалитета – глубоко дотационный, у него нет резерва для погашения обязательств "Жилища" перед строителями. Единственно возможный и законный способ решения проблемы с долгами – признание фонда через суд банкротом, продажа имущества и погашение долгов", – сообщили Накануне.RU в администрации.

Пикет Ханты-Мансийск бизнесмены Советского района(2018)|Фото: Александр Ломакин

Говоря об улучшении жителями района жилищных условий, власти отметили, что за последние пять лет эту процедуру прошла 1 тыс. 241 семья. 844 из них до этого жили в непригодном и аварийном жилье.

"Общая площадь строящегося жилья в районе – 26 тыс. 500 "квадратов", это 543 квартиры. В 2017 г. завершено строительство домов по заключенным инвестиционным и договорам долевого участия. Введены четыре многоквартирных дома. Всего в ушедшем году жилищные условия улучшили 259 семей", – резюмировали в администрации.

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09.02.2018 11:41 Мск | Советский р-н | Михаил Лукашкин
13:41 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 11:30 Мск
Бизнесмены в ХМАО вышли на пикет из-за банкротства фонда "Жилище" и "ухудшения инвестклимата"








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В Югре бизнесмены встретились с Комаровой и договорились без митингов решить проблемы ухудшения инвестклимата и фонда "Жилище"
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