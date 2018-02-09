Высокопоставленные чиновники из КНДР прибыли в Сеул

Представители руководства КНДР прибыли в Сеул, чтобы принять участие в открытии Олимпийских игр в Пхенчхане. В составе делегации из 23-х человек – Ким Ё Чжун, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также председатель Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам. Глава парламента, формально являющийся главой государства, родился в 1928 г. ещё до разделения Кореи на два государства. Спецрейс доставил высоких гостей в аэропорт столицы Юга, они пробудут там в течение трёх дней.

Korea times сообщает, что безопасность гостей обеспечивают около 800 сотрудников правоохранительных органов. Представители руководства КНДР проведут переговоры с президентом Мун Чжэ Ином и примут участие в ряде мероприятий. Место их пребывания и маршруты передвижения держатся в секрете.

Ранее 140 северокорейцев уже прибыли в Республику Корея по морю.