В Екатеринбурге число пострадавших от отравления школьников растет

В школе №140 подтверждены отравления школьников.

Вчера в этом учебном заведении специалисты Роспотребнадзора весь вечер проводили расследование по выявлению экстренных случаев отравления.

"Зафиксировано 4 экстренных случая в школе №140, расследование будет продолжаться", - сообщили Накануне.RU в пресс-центре Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что ранее стало известно о массовом отравлении школьников на Среднем Урале, а недавно тема школьного питания в Екатеринбурге заинтересовала детского омбудсмена РФ Анну Кузнецову.