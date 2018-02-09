Из Таиланда неделю не могли вылететь 20 российских школьников

Школьники из Якутии не могли вылететь из Таиланда из-за ошибки турфирмы.

Около 20 детей из региона приехали на культурный фестиваль и неделю находились в чужой стране.

Дети застряли в Таиланде из-за путаницы с билетами по вине турфирмы, которая неправильно указала дату вылета в авиабилете по маршруту Бангкок-Новосибирск, рассказал представитель регионального Министерства образования и науки.

2 февраля детский танцевальный коллектив "Мичээр" из села Казачье Усть-Янского района вылетел в Таиланд для участия на международном фестивале культуры и искусств детских творческих ансамблей провинции Накхон Татхасим, передает РИА Новости.

Министерство выкупило билеты для детей. 10 человек уже прилетели в Якутск, остальные школьники вернутся на родину в ближайшие дни. Из-за того, что нет свободных мест на самолет, они улетают небольшими группами по два-три ребенка

По словам замруководителя отдела общего образования и языковой политики Минобрнауки Якутии Туйаара Абрамова, турфирма признала свою вину и за свой счет разместила детей в гостинице с трехразовым питанием.