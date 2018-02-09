Депутаты Госдумы подготовят заявление после решения CAS о недопуске российских атлетов до участия в Играх в Пхенчхане

Депутаты Госдумы подготовят заявление в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"Есть предложение поручить комитету Госдумы по спорту подготовить проект заявления Госдумы, и мы его обсудим в течение сегодняшнего дня. Будет правильным подключить и комитеты Госдумы по международным делам и по законодательству", - сказал он.

По его словам, "двойные стандарты не допустимы". "Мы с вами живем по законам. И когда эти законы перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную", - подчеркнул Володин.

Напомним, ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

Как сообщало Накануне.RU, глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал решение о недопуске россиян на Олимпиаду "приятной новостью".