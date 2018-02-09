Уголовное дело о мошенничестве при строительстве объектов агрохолдинга "Здоровая ферма" направлено в Центральный районный суд

Челябинский областной суд направил в Центральный районный суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве объектов агрохолдинга "Здоровая ферма", сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

"Сегодня Челябинский областной суд изменил постановление Советского районного суда Челябинска от 27 ноября 2017 года, которым суд направил уголовное дело по подсудности в Калининский районный суд Челябинска: дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд Челябинска (по месту совершения большинства тяжких преступлений)", - рассказала Евгения Нациевская.

Постановление суда обжаловали представитель прокуратуры и один из представителей обвиняемых, которые просили вернуть дело для рассмотрения в Советский районный суд.

По версии следствия, директора различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг "Здоровая ферма", заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения. После выполнения строительных работ и сдачи объектов расчет с подрядными организациями не производили. В результате девяти организациями был причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей.

В дальнейшем организации, заключавшие договоры подряда, были преднамеренно обанкрочены.

Кроме того, следствие считает, что группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга, через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. Затем подавались документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который не был уплачен. И на основании этих документов незаконно возмещали из бюджета денежные средства по итогам каждого отчетного периода.

Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму свыше 208 млн рублей. В ходе следствия свыше 95 млн рублей были возмещены.

По уголовному делу проходит 15 обвиняемых, треть из которых являлись руководителями компаний, входивших в состав агрохолдинга "Здоровая ферма".