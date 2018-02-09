В Петербурге пенсионерку убила рухнувшая с крыши наледь

В Санкт-Петербурге пенсионерка погибла в результате падения наледи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, днем 8 февраля возле одного из домов по улице Репина на пожилую женщину упала наледь. В результате она была госпитализирована в больницу, где через несколько часов скончалась от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Магадане мать с ребенком завалило снегом с крыши дома. В результате девочка оказалась в больнице.