13 уральских спортсменов выступят на зимних ОИ-2018 в Пхенчхане

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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13 уральских спортсменов выступят на зимних ОИ-2018 в Пхенчхане
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XXIII Зимние Олимпийские игры, Пхенчхан (2017) | Фото: AFP

Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (Республика Корея) стартуют уже сегодня, 9 февраля. От России отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Всех их уже официально зарегистрировал Международный олимпийский комитет. Уральский федеральный округ представят 13 спортсменов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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13 уральских спортсменов представлены в шести видах спорта: шорт-трек, сноуборд, фристайл, кёрлинг, лыжные гонки и хоккей. Больше всего спортсменов из Челябинской области, далее Тюменская, Свердловская и ХМАО.

Что касается других представителей Урала, то одни из лидеров в биатлоне и лыжных гонках - Антон Шипулин и Сергей Устюгов не были допущены на ОИ-2018. Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) в Корее рассматривал в ускоренном режиме жалобы 32 российских спортсменов на недопуск их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Среди истцов – Антон Шипулин, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие спортсмены, объяснять причины отстранения которых в Международном олимпийском комитете не сочли нужным несмотря на то, что имена этих атлетов не были замешаны ни в каких допинговых скандалах.

Сегодня, перед открытием олимпиады, стало известно, что суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов против Международного олимпийского комитета. Ранее CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов. Список остался прежним.

инфографика, ОИ-2018, Пхенчхан, уральские спортсмены(2018)|Фото: Накануне.RU



Развитие сюжета: Ранее 09.02.2018 11:16 Мск
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09.02.2018 10:24 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
12:24 Екб


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13 уральских спортсменов выступят на зимних ОИ-2018 в Пхенчхане
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