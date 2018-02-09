13 уральских спортсменов выступят на зимних ОИ-2018 в Пхенчхане

Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (Республика Корея) стартуют уже сегодня, 9 февраля. От России отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Всех их уже официально зарегистрировал Международный олимпийский комитет. Уральский федеральный округ представят 13 спортсменов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

13 уральских спортсменов представлены в шести видах спорта: шорт-трек, сноуборд, фристайл, кёрлинг, лыжные гонки и хоккей. Больше всего спортсменов из Челябинской области, далее Тюменская, Свердловская и ХМАО.

Что касается других представителей Урала, то одни из лидеров в биатлоне и лыжных гонках - Антон Шипулин и Сергей Устюгов не были допущены на ОИ-2018. Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) в Корее рассматривал в ускоренном режиме жалобы 32 российских спортсменов на недопуск их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Среди истцов – Антон Шипулин, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие спортсмены, объяснять причины отстранения которых в Международном олимпийском комитете не сочли нужным несмотря на то, что имена этих атлетов не были замешаны ни в каких допинговых скандалах.

Сегодня, перед открытием олимпиады, стало известно, что суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов против Международного олимпийского комитета. Ранее CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов. Список остался прежним.