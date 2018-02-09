Воспитанники детских домов Зауралья стали чаще убегать на "волю"

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев заинтересовался положением дел в Кипельском детском доме Юргамышского района. Дело в том, что там участились случаи самовольного ухода детей из учреждения.

Только за полтора месяца этого года воспитанники 4 раза самовольно сбегали из учреждения, а по итогам 2017 года количество уходов увеличилось почти в 3 раза - с 34 до 87, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Установлено, что сотрудники детдома очень плохо следят за детьми и халатно относятся к исполнению своих служебных обязанностей.

"Организация досуга несовершеннолетних осуществлялась администрацией учреждения формально, со стороны воспитателей отсутствовал контроль за соблюдением детьми режима учреждения, причины противоправного поведения детей не устанавливались и не принимались меры к их устранению. Указанная проблема также оставалась вне поля зрения органов полиции и здравоохранения", - отметили в надзорном ведомстве.

Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушений закона начальнику главного управления соцзащиты населения Зауралья Вере Деминой. Ситуация будет находиться на контроле прокуратуры.