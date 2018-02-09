Воспитанники детских домов Зауралья стали чаще убегать на "волю"

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
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экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Воспитанники детских домов Зауралья стали чаще убегать на "волю"
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Игорь Ткачев (2018) | Фото:kurganobl.ru

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев заинтересовался положением дел в Кипельском детском доме Юргамышского района. Дело в том, что там участились случаи самовольного ухода детей из учреждения.
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Только за полтора месяца этого года воспитанники 4 раза самовольно сбегали из учреждения, а по итогам 2017 года количество уходов увеличилось почти в 3 раза - с 34 до 87, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Установлено, что сотрудники детдома очень плохо следят за детьми и халатно относятся к исполнению своих служебных обязанностей.

"Организация досуга несовершеннолетних осуществлялась администрацией учреждения формально, со стороны воспитателей отсутствовал контроль за соблюдением детьми режима учреждения, причины противоправного поведения детей не устанавливались и не принимались меры к их устранению. Указанная проблема также оставалась вне поля зрения органов полиции и здравоохранения", - отметили в надзорном ведомстве.

Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушений закона начальнику главного управления соцзащиты населения Зауралья Вере Деминой. Ситуация будет находиться на контроле прокуратуры.

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09.02.2018 10:39 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:39 Екб


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Воспитанники детских домов Зауралья стали чаще убегать на "волю"
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