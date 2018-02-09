Банк "ФПК" лишился лицензии

Центробанк с 9 февраля отозвал лицензию у московского банка "Финансово-промышленный капитал" (ФПК).

Кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, говорится в материалах ЦБ.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России, отмечает регулятор.

В ФПК назначена временная администрация.

На 1 января банк "Финансово-промышленный капитал" занимал 297-е место в российской банковской системе по величине активов. Банк входит в систему страхования вкладов.

6 февраля ЦБотозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития.