В Нижнем Новгороде без вести пропал пятилетний мальчик

В Нижнем Новгороде пятилетний мальчик пропал без вести, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Нижегородской области.

Накануне, 8 февраля, около 16 часов 27-летняя женщина привела своего малолетнего сына к автосервису на ул. Волжская Сормовского района города - там работает ее сожитель. "В 20 часов мать пришла за ребенком, но его там не обнаружила", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с сотрудниками полиции, представителями администрации района и волонтерами проводят комплекс поисковых мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего. Приметы мальчика: рост 125-130 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Он был одет в шапку с помпоном синего цвета, "дутую" синюю куртку, черные штаны и ботинки-"дутики" синего цвета.

Отмечается, что в октябре 2017 года мальчик уже уходил из дома. Тогда следователи проводили доследственную проверку в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не предприняли надлежащих мер к семье, в результате которых малолетний ребенок вновь был оставлен матерью без присмотра и пропал. Кроме того, инициирован вопрос о лишении матери родительских прав.