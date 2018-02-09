Руководство уральского предприятия заплатило 258 работникам после вмешательства Следственного комитета

На Среднем Урале после вмешательства Следственного комитета погашена задолженность по зарплате перед работниками муниципального унитарного предприятия Тавды. Сейчас расследование продолжается.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в декабре 2017 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По данным следствия, перед 258 работниками тавдинского предприятия образовалась задолженность по зарплате на сумму более 4 млн руб.

"В ходе предварительного расследования сотрудниками СКР приняты меры к тому, чтобы руководство предприятия погасило задолженность по заработной плате. В результате задолженность была погашена в полном объеме перед всеми сотрудниками", - отметили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.