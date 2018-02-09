Расхититель газа в Екатеринбурге наказан

Вынесен приговор мужчине, похитившему более 2 тыс. кубометров газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Хозяин частного дома по улице Полюсная, 59 пользовался газом бесплатно, осуществляя врезку в газопровод. При этом мужчина не пытался скрыть место подключения. Материальный ущерб, причиненный АО "Екатеринбурггаз", составил почти 100 тыс. руб.

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет исправительных работ.

Отметим, что в 2017 году по фактам хищения газа в Екатеринбурге было возбуждено семь уголовных дел.