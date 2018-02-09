Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом "бесполезным мероприятием"

Телеведущая Ксения Собчак посетила молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом, после чего назвала формат мероприятия бессмысленным.

Как передает Би-Би-Си, Собчак пробыла там менее получаса и в кулуарах мероприятия она рассказала, что формат "завтрака" ей не понравился и ей показалось, что это "абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие".

"Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить", - сказала она.

Ранее Собчак во время своего визита в США заявила, что может "подкинуть" американскому президенту Дональду Трампу пару идей.