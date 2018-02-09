В Чайковском строитель погиб, упав в шахту лифта

Трагедия произошла на одной из стройплощадок Чайковского: рабочий упал в шахту лифта и погиб, передает корреспондент Накануне.RU.

Происшествие случилось около 16.30 8 февраля. По некоторым данным, рабочий упал с восьмого этажа в шахту строящегося девятиэтажного дома.

Пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева подтвердила Накануне.RU факт трагедии, уточнив, что строитель умер на месте.