В Апатитах подросток получил травмы, упав в вентиляционную шахту

В Апатитах проводится проверка после падения 14-летнего подростка в вентиляционную шахту, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Мурманской области.

Предварительно установлено, что накануне вечером подросток 2003 года рождения получил телесные повреждения в виде переломов поперечных отростков позвоночника, множественные ушибы и ссадины, упав в вентиляционную шахту неэксплуатируемого 4 этажа дома 37 по улице Дзержинского в Апатитах.

Уточняется также, что пострадавший проник на 4 этаж здания, вскрыв запертую дверь подручными средствами.

"Подросток был доставлен в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" для оказания необходимой медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям владельца здания.