Пушков назвал CAS "тоталитарной структурой" после решения о недопуске российских олимпийцев

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Сенатор назвал организацию "тоталитарной структурой", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

"Решение CAS подводит черту под иллюзиями о независимости суда в системе МОК. Правильное решение - то, которое нужно МОК. Тоталитарная структура", - написал Алексей Пушков в своем Твиттере.

"После решения CAS западные спортсмены могут свободно пользоваться запрещенными препаратами даже без медицинской справки. Бах (президент Международного олимпийского комитета, - прим.) укажет суду, как голосовать", - добавил российский сенатор.

Напомним, глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал решение о недопуске россиян на Олимпиаду "приятной новостью".