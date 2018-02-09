В Зауралье пьяный рецидивист зарубил топором двух спящих мужчин

В Катайске ночью 8 февраля произошло убийство - пьяный местный житель топором зарубил спящего знакомого. Еще один пострадавший от рук злоумышленника находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в доме, где в 2014 году уже было совершено двойное убийство - данный притон печально известен в Катайске, там постоянно собираются местные алкоголики, ведущие асоциальный образ жизни для употребления спиртного, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

36-летний житель Катайска, вооружившись топором, нанес несколько ударов спящему 39-летнему мужчине - от полученных травм тот скончался на месте. После этого так же с топором мужчина напал на 44-летнего мужчину, причинив ему множественные телесные повреждения.

"Установлено, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности и был осужден за совершение тяжкого преступления против собственности", - добавили в СК.