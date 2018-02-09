Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Пхенчхане, где стартует Олимпиада

Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Пхенчхане, где начались Олимпийские игры 2018 года.

"По информации оргкомитета Олимпийских игр 2018 года, в городе Пхенчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции. По состоянию на 7 февраля текущего года пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Больные выявлены среди персонала пищеблоков в медиа-деревне, что могло привести к инфицированию пищи и распространению инфекции.

Власти Республики Кореи проводят лабораторное обследование персонала пищеблоков, исследуются продукты питания. До окончания карантина заменены охранники объектов Игр-2018.

Отметим, предупреждение Роспотребнадзора вышло за несколько часов до официального открытия Олимпийских игр в Пхенчхане 9 февраля. Соревнования по некоторым видам спорта уже проходили 7 и 8 февраля.