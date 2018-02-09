В Подмосковье во время тушения пожара нашли три неопознанных трупа

Во время тушения пожара в одном из городов Подмосковья нашли три неопознанных трупа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, 8 февраля в одном из частных домовладений на улице Карла Маркса в городе Мытищи произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены фрагменты трех неопознанных тел.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи СКР пытаются установить все обстоятельства произошедшего.