Судебные приставы арестовали имущество Александровского машзавода

Судебные приставы Перми наложили арест на трансформаторную подстанцию, принадлежащую "Александровскому машиностроительному заводу" для взыскания многомиллионной задолженности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Ранее Александровский машзавод задолжал "Пермской энергосбытовой компании" более 20 млн руб. Обеспечением было имущество предприятия - трансформаторная подстанция. В связи с тем, что задолженность так и не была погашена, ресурсоснабжающая компания вынуждена была обратиться в суд с требованием об обращении взыскания на заложенное имущество.

Судебные приставы наложили арест на трансформаторную подстанцию. Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение представителю организации-должника. Хранитель предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту.



В настоящее время судебным приставом осуществляется сбор пакета документов для передачи арестованного имущества на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость подстанции — 21,5 млн руб.