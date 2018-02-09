В Екатеринбурге на борту самолета "Уральских авиалиний" умер пассажир

Самолет рейса Москва - Барнаул совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово из-за плохого самочувствия пассажира, передает корреспондент Накануне.RU

В авиакомпании сообщили, что на борту лайнера мужчина потерял сознание.

"Для оказания медицинской помощи командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга. Бригада бортпроводников и врачи, находящиеся на борту, провели необходимые реанимационные действия, однако пассажир скончался до приезда врачей и сотрудников полиции", – пояснили в компании "Уральские авиалинии".

"Сегодня в аэропорту совершил вынужденную посадку рейс Москва - Барнаул. Прибывшие к воздушному судну медики констатировали смерть пассажира", - уточнили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".