УФАС потребовало от перевозчиков Магнитогорска снизить проезд до 20 рублей в маршрутных такси

Челябинское УФАС выдало четырем перевозчикам на маршрутных такси Магнитогорска предписание снизить проезд с 25 до 20 рублей. об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в феврале прошлого года стоимость проезда в маршрутных такси в Магнитогорске выросла с 20 до 25 рублей. УФАС признало сговор магнитогорских перевозчиков из-за повышения стоимости проезда.

Перевозчики на маршрутах №13, №15, №22, №50, №48, №40, №55, №47, №33, №37, №56 долины снизить цену до 7 марта 2018 года.

В отношении нарушителей будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что перевозчики могут обжаловать решение антимонопольного органа в Арбитражном суде Челябинской области, тогда исполнение предписания будет приостановлено до дня вступления решения суда в законную силу.