Справедливость восторжествует? В Екатеринбурге будут судить инвестора ЖК "Кольцовский"

В Екатеринбурге перед судом предстанет председатель правления ЖСК "Авиатор", который являлся инвестором проблемного долгостроя на Бахчиванджи,15 - ЖК "Кольцовский". Мужчина обвиняется в пособничестве в растрате денежных средств пайщиков и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с ЖСК "Авиатор". Этот кооператив и являлся инвестором ЖК "Кольцовский". Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло ООО АН "Базис".

Строительство дома было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года. Дом до сих пор не достроен.

"В мае 2015 года обвиняемый из корыстных побуждений содействовал директору ООО Агентство недвижимости "Базис" в совершении растраты денежных средств, привлечённых ЖСК "Авиатор" для строительства многоквартирного дома. В частности, обвиняемый предоставил реквизиты своего личного расчетного счета, открытого в банке, и подписал, как физическое лицо, договоры процентного займа с агентства на сумму свыше 3,6 млн руб.", - пояснили в ведомстве.

Денежные средства, внесенные пайщиками на строительство квартир, были потрачены застройщиком, в том числе на приобретение земельных участков в собственность организации. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90 %. На стройплощадке проводятся работы по газификации объекта. Прокуратура контролирует вопрос достройки объекта.

Вот как прокомментировал нашей редакции это нашумевшее дело глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Расследованием этого резонансного уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 и части 2 статьи 201 УК Российской Федерации - присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия, изначально занимались сотрудники отдела полиции №6 УМВД по Екатеринбургу. Когда история с долгостроем получила широкий общественный резонанс, по решению руководства регионального полицейского главка материалы передали в ГСУ ГУ МВД области в производство старшего следователя капитана юстиции Вагиза Аглиуллина, специалиста в данной сфере, отправившего на нары уже ни одного любителя обманывать людей. Оперативное сопровождение дела, о котором идет речь, сейчас, осуществляли сыщики Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД. Органы внутренних дел проделали довольно большую по объему и трудоемкую работу по сбору и обобщению доказательственной базы – проведен ряд судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские и строительные, допрошено свыше 300 человек, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены более сотни строительных документов. Кроме того, отмечу, что в какой-то момент один из подозреваемых перестал являться в полицию, симулировал заболевание, не появлялся по месту постоянного жительства, в результате чего был объявлен в розыск и вскоре задержан. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД ему изменили меру пресечения и в настоящее время он содержится в СИЗО", - отметил полковник Горелых.