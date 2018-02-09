Справедливость восторжествует? В Екатеринбурге будут судить инвестора ЖК "Кольцовский"

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
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Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Справедливость восторжествует? В Екатеринбурге будут судить инвестора ЖК "Кольцовский"
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ЖК Кольцовский, стройка, ул. Бахчиванджи, 15, ул. Самолетная (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге перед судом предстанет председатель правления ЖСК "Авиатор", который являлся инвестором проблемного долгостроя на Бахчиванджи,15 - ЖК "Кольцовский". Мужчина обвиняется в пособничестве в растрате денежных средств пайщиков и злоупотреблении полномочиями.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с ЖСК "Авиатор". Этот кооператив и являлся инвестором ЖК "Кольцовский". Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло ООО АН "Базис".

Строительство дома было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года. Дом до сих пор не достроен.

"В мае 2015 года обвиняемый из корыстных побуждений содействовал директору ООО Агентство недвижимости "Базис" в совершении растраты денежных средств, привлечённых ЖСК "Авиатор" для строительства многоквартирного дома. В частности, обвиняемый предоставил реквизиты своего личного расчетного счета, открытого в банке, и подписал, как физическое лицо, договоры процентного займа с агентства на сумму свыше 3,6 млн руб.", - пояснили в ведомстве.

Денежные средства, внесенные пайщиками на строительство квартир, были потрачены застройщиком, в том числе на приобретение земельных участков в собственность организации. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90 %. На стройплощадке проводятся работы по газификации объекта. Прокуратура контролирует вопрос достройки объекта.

Вот как прокомментировал нашей редакции это нашумевшее дело глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Расследованием этого резонансного уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 и части 2 статьи 201 УК Российской Федерации - присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия, изначально занимались сотрудники отдела полиции №6 УМВД по Екатеринбургу. Когда история с долгостроем получила широкий общественный резонанс, по решению руководства регионального полицейского главка материалы передали в ГСУ ГУ МВД области в производство старшего следователя капитана юстиции Вагиза Аглиуллина, специалиста в данной сфере, отправившего на нары уже ни одного любителя обманывать людей. Оперативное сопровождение дела, о котором идет речь, сейчас, осуществляли сыщики Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД. Органы внутренних дел проделали довольно большую по объему и трудоемкую работу по сбору и обобщению доказательственной базы – проведен ряд судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские и строительные, допрошено свыше 300 человек, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены более сотни строительных документов. Кроме того, отмечу, что в какой-то момент один из подозреваемых перестал являться в полицию, симулировал заболевание, не появлялся по месту постоянного жительства, в результате чего был объявлен в розыск и вскоре задержан. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД ему изменили меру пресечения и в настоящее время он содержится в СИЗО", - отметил полковник Горелых.

Другие новости по темам: ЖК "Кольцовский", Бахчиванджи, 15, пайщики, дольщики, долгострой
09.02.2018 10:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:10 Екб


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Справедливость восторжествует? В Екатеринбурге будут судить инвестора ЖК "Кольцовский"
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