Минобороны заподозрило проамериканские формирования в разрушении моста через Евфрат

Мост через Евфрат на востоке Сирии, возведенный российскими военными, разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины, сообщает официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда".

В военном ведомстве не исключают, что это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки.

Как сообщает газета, 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. В результате на следующий день мост был разрушен.

"Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США", - пишет официальный орган Минобороны.

Как говорится в сообщении, технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.

"По оценке экспертов, есть основания полагать, что сброс был организован с какими-то другими целями. Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата", - пишет газета российского военного ведомства.

Российские военные специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре 2017 года в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор. Его предполагалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки.