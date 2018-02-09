Минэкологии Челябинской области проверяет информацию о вырубке леса в охранной зоне озера Тургояк

В Челябинской области проверяется информация общественников о масштабной вырубке леса в охранной зоне озера Тургояк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии, сегодня утром на место выехали сотрудники ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", миасского территориального отдела госэконадзора и лесничий Тургоякского лесничества.

Напомним, накануне общественники обнаружили в охранной зоне озера Тургояк масштабную вырубку леса. Волонтеры общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" рассказали, что спиленную древесину вывозили на специальной технике. Кроме того, на льду организованы туалеты, выгребные ямы от палаточного лагеря переполнены, всюду мусор, в том числе остатки салютов и петард.