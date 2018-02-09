Любил роскошь: в СК рассказали о коллекциях дорогих часов и автомобилей Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин любил роскошь, в особенности предпочитал дорогие часы, которых в его коллекции насчитывалось почти 200, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

"В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах, - рассказала Петренко. - В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов".

Кроме того, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства по иску Генпрокуратуры было обращено в доход государства.

Среди этого имущества оказались 4 квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, 6 автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в их числе, например, Мерседес-Бенц стоимостью 11 млн рублей, Бентли-Континенталь GT и Бентли Мульсан общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два Лексуса, оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 млн рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

Напомним, сегодня Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.