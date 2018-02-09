Китайская ПРО дополнится системами морского базирования

Китай развивает систему ПРО морского базирования, вслед за успешным испытанием наземной системы, способной перехватывать баллистические ракеты в космосе на среднем участке траектории. Развитие же морских систем ПРО позволит Пекину преодолеть линию сдерживания времён холодной войны. Таким естественным барьером была "первая цепочка островов" – архипелагов между морями, омывающими Китай, и основной акваторией Тихого океана.

Гонконгское издание South China Morning Post отмечает, что ПРО морского базирования сможет стоять на защите как собственно территории Китая, так и охранять его зарубежные интересы, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане. Это может быть ответом на внешнеполитическую стратегию администрации Трампа, фокусирующуюся на Индо-Тихоокеанском регионе.

Противоракетные системы HQ 26 могут устанавливаться на эсминцах класса 055 – крупнейших кораблях такого типа, стоящих на вооружении ВМС НОАК.

Издание приводит слова китайского военного эксперта Чжоу Чэнминя, полагающего, что недавно испытанная система ПРО способна перехватить ракеты Индии или Северной Кореи, но её будет недостаточно для возможной борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами США. Он особо отметил важность дальнейшего развития противоракетной обороны НОАК, так как у Соединённых Штатов 6 тыс. 800 ядерных боеголовок, а у Китая – всего несколько сотен.

Напомним, в США также разрабатывается концепция глобального удара, способного обезоружить стратегические вооружения вероятных противников и без использования ядерного оружия.