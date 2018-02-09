Глава Всемирного антидопингового агентства назвал "приятной новостью" решение о недопуске россиян на Олимпиаду

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, является "приятной новостью".

"Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх. Очень хорошими являются сроки этих решений (перед церемонией открытия Игр), так как это успокоит спортсменов, ведь в соревнованиях будут участвовать только "чистые" россияне, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям", - заявил Риди.

Как напоминает Р-Спорт, ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

Как сообщало Накануне.RU, в Международной федерации лыжного спорта ждут объяснений МОК по поводу недопуска ряда россиян на Олимпиаду.