На Южном Урале будут судить экс-главу "Облохотрыболовсоюза" за невыплату зарплаты сотрудникам

В Нязепетровском районе будут судить экс-председателя правления районного отделения "Облохотрыболовсоюза" - женщину обвиняют в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями.

С июля 2016 по сентябрь 2017 года она систематически допускала частичную невыплату зарплаты 7 работникам организации, а имевшиеся на расчетном счете организации свободные денежные средства размещала на депозитном счете в целях извлечения дохода, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Общий размер не выплаченной работникам заработной платы составил более 146 тыс. рублей, который в полном объеме погашен после вмешательства прокуратуры района. Также злоумышленница в сентябре 2017 года выдала двум гражданам, задержанным на территории другого района области с мясом незаконно добытых лосей, поддельные документы о факте охоты на данных животных на территории района.