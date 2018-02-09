На Южном Урале уничтожили 18 тонн яблок из Европы

В Челябинской области уничтожили 18 тонн санкционных яблок из Европы, на очереди – 19 тонн свиного шпика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

"Санкционку" обнаружили в Карталинском районе в результате контрольных мероприятий. Оба товара были выявлены в ходе проверки грузовых транспортных средств, направлявшихся из Казахстана в Челябинск и Москву.

Товар перемещался по недействительным документам и по имеющейся маркировке произведен в странах Евросоюза.

Фрукты уничтожили, а свиной шпик, в связи с особыми условиями утилизации, ожидает уничтожения.