"Доиграются..." Екатеринбургская телебашня подверглась "подготовительным взрывам"

В Екатеринбурге 8 февраля вечером у телебашни прогремели взрывы. Многие жители близлежащих домов были напуганы и запаниковали. Некоторые считают, что УГМК не контролирует ситуацию. Очевидцы сообщали, что от башни в разные стороны летели осколки. В компании пояснили, что проводились "подготовительные взрывы".

"На объекте незавершенного строительства выполнялись подготовительные мероприятия внутри ствола башни в соответствии с проектной документацией на демонтаж данного объекта. Работы проводились аттестованными специалистами в полном соответствии с техникой безопасности в установленное время и являлись абсолютно безопасными, как для людей, так и для прилегающих объектов. Никаких осколков ни в какие стороны не летало", - сообщила Накануне.RU заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Пользователи интернета начали активно обсуждать эту ситуацию. Кто-то считает, что даже если этот взрыв был не запланирован - можно сказать, что он тестовый.

"Что-то пошло не так..... Да и ладно, скажем, что это ТЕСТОВЫЙ", "Доиграются походу, рухнет от дуновения ветерка, но скажут, что так и задумано было", пишут пользователи.

А кто-то не понимает, зачем её трогают: "Сколько лет стояла не мешала, в цвет радуги покрасить надо, и пусть стоит", пишут жители Екатеринбурга.

Скрин-шот с YouTube-канала радиостанции "Серебряный дождь"

Как ранее сообщало Накануне.RU, УГМК хочет построить на этом месте ледовую арену, а свердловские власти утверждают, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В конце января у основания башни рабочие начали обваливать фрагменты нижней обстройки планировавшегося ресторана. Противники сноса продолжают настаивать, что объект необходимо сохранить. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец". Стоит отметить, что в день "тестовых взрывов" в городе состоялась пресс-конференция, на которой депутаты, общественники и архитекторы заявили, что будут бороться за вышку до конца.