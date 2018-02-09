В Югре продуктовый магазин заплатит девочке 120 тысяч за падение на нее витрины со сладостями

Югорский межрайонный прокурор добился компенсации для девочки, пострадавшей в продуктовом магазине "Каспий", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В августе 2017 г. горожанка Югорска вместе с маленькой дочерью пришла за продуктами в "Каспий". На девочку упала стеклянная витрина со сладостями, что стоило ребенку здоровья.

Прокурор внес хозяину организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После этого он обратился в суд, требуя для девочки компенсации морального вреда. Владелец магазина должен будет заплатить маленькой югорчанке 120 тыс. руб.