Россиянин задержан в Бангкоке по запросу США

В Бангкоке по запросу ФБР США задержали российского гражданина, которого американские правоохранительные органы обвиняют в интернет-мошенничестве и хакерских атака.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на анонимный источник в полиции, в одном из кондоминиумов в деловой части Бангкока в районе Сукхумвит задержан проживавший там шесть лет Сергей Сергеевич Медведев 1987 года рождения.

Задержание стало частью глобальной операции ФБР против мошеннической хакерской группы, которая ведется уже несколько месяцев.

Американские власти подозревают, что Медведев является вторым лицом среди организаторов и руководителей международной группы хакеров, осуществлявшей крупные мошеннические операции, а также торговлю наркотиками и оружием в Интернете через "черный" интернет-сайт.

В посольстве РФ в Бангкоке РИА Новости сообщили, что официальной информации о задержании россиянина пока не получали.

Напомним, в 2014 году россиянин Роман Селезнев был арестован на Мальдивах и экстрадирован в США. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в кибермошенничестве. МИД РФ и его отец назвали задержание россиянина похищением.