Россиянин задержан в Бангкоке по запросу США

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
09.02.2018 08:44 Мск (10:44 Екб)
происшествия | За рубежом
Россиянин задержан в Бангкоке по запросу США
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задержан пойман наручники преступник (2010) | Фото:beta.rian.ru

В Бангкоке по запросу ФБР США задержали российского гражданина, которого американские правоохранительные органы обвиняют в интернет-мошенничестве и хакерских атака.
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Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на анонимный источник в полиции, в одном из кондоминиумов в деловой части Бангкока в районе Сукхумвит задержан проживавший там шесть лет Сергей Сергеевич Медведев 1987 года рождения.

Задержание стало частью глобальной операции ФБР против мошеннической хакерской группы, которая ведется уже несколько месяцев.

Американские власти подозревают, что Медведев является вторым лицом среди организаторов и руководителей международной группы хакеров, осуществлявшей крупные мошеннические операции, а также торговлю наркотиками и оружием в Интернете через "черный" интернет-сайт.

В посольстве РФ в Бангкоке РИА Новости сообщили, что официальной информации о задержании россиянина пока не получали.

Напомним, в 2014 году россиянин Роман Селезнев был арестован на Мальдивах и экстрадирован в США. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в кибермошенничестве. МИД РФ и его отец назвали задержание россиянина похищением.

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09.02.2018 08:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:44 Екб


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Россиянин задержан в Бангкоке по запросу США
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