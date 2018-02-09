Уральская автоледи заколола шариковой ручкой остановившего ее инспектора ГИБДД

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против жительницы Кировграда. Ее подозревают в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 31 января женщина управляла автомобилем и нарушила правила дорожного движения, в связи с чем была остановлена сотрудниками ГИБДД. В ходе оформления материалов об административном правонарушении (водитель не уступила дорогу пешеходу) автоледи внезапно набросилась на командира отдельного взвода ДПС и нанесла стражу порядка несколько ударов шариковой ручкой по левой кисти.

"Данной ручкой водитель должна была подписать протокол, но применила ее совсем по иному назначению. Пострадавшему были причинены физическая боль и телесные повреждения", - отметили в СКР.

Сейчас проводится расследование. По закону, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.