ОМК представила успешный опыт по социальному развитию регионов в рамках Недели российского бизнеса в Москве

Объединенная металлургическая компания приняла участие в Неделе российского бизнеса в Москве, которую c 5 по 9 февраля 2018 года проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщили Накануне.RU

На прошедшем в его рамках Социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития" компания представила успешный опыт в построении взаимовыгодного партнерства бизнеса, власти и общества с целью улучшения социального климата в моногородах.

В форуме приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, первый заместитель министра образования и науки Валентина Переверзева, председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин.

"Мы понимаем и ценим то, что главная задача бизнеса – это развитие производства, он обеспечивает поступательное развитие экономики и повышение доходов населения. Но при этом хочу отметить, что мы ни разу от компаний не слышали отказов от участия в помощи населению, в развитии инфраструктуры, реализации культурных проектов. Ваш успех – это успех всей страны", – отметила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

С докладом о деятельности ОМК в области устойчивого развития выступила председатель правления компании Наталья Еремина. С 2015 года ОМК проводит в городах, где расположены ее предприятия, конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство". В течение 2015-2017 гг. в рамках конкурса было реализовано 216 проектов, сумма грантового пула составила около 32 млн руб. Также конкурс позволил привлечь около 30 млн руб. из других источников. Средства для решения социальных проблем были направлены из частных, из федеральных и региональных грантов, в том числе восьми президентских грантов, а также собраны на платформе Planeta.ru.

Также Наталья Еремина отметила, что конкурс "ОМК-Партнерство" позволяет продвигать передовой опыт системной поддержки моногородов, который может быть тиражирован и в другие регионы.

"Там, где власть и бизнес эффективно взаимодействуют друг с другом, учитывают взаимные интересы, там и результаты видны невооруженным глазом. Моногорода получают новые возможности для развития, жители видят новые смыслы жизни, компании — комфортную среду для своего бизнеса, а власти — возможность решать накопившиеся социальные проблемы", — отметила в своем выступлении на Социальном форуме РСПП председатель правления ОМК Наталья Еремина.

В 2017 году Фонд поддержки и развития филантропии КАФ провел оценку социально-экономического эффекта проектов конкурса "ОМК-Партнерство". Коэффициент социального возврата на инвестиции (SROI) конкурса составил 3,4 к 1. Это означает, что на каждый инвестированный ОМК рубль ценность полученных социальных результатов составила более трех рублей.