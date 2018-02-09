В Челябинске фитнес-тренера посадили в тюрьму за продажу сильнодействующих препаратов

В Челябинске фитнес-тренера приговорили к 4 годам в колонии общего режима за контрабанду и продажу сильнодействующих веществ.

26-летний молодой человек работал инструктором по фитнесу в одном из спортклубов Челябинска, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что он дважды незаконно получил в международном почтовом отправлении из Белоруссии сильнодействующие вещества массой около 60 гр., которые хранил в своей квартире с целью продажи. В 2017 году тренер продал часть "товара" четверым покупателям.

"В июле 2017 года во время сбыта сильнодействующего вещества очередному клиенту возле фитнес-клуба осужденный был задержан сотрудниками полиции, сильнодействующее вещество изъято", - добавили в надзорном ведомстве.