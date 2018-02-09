В одном из детсадов Екатеринбурга ребенок исчез во время прогулки

В Екатеринбурге ребенок исчез во время прогулки в детском саду. Его нашли полицейские. Прокуратура уже организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 8 февраля в детском саду "Детство" № 40/228, что на улице Уральских рабочих. По предварительным данным, 5-летняя воспитанница средней группы во время дневной прогулки вышла за пределы детского сада, но воспитатель этого не заметила. Позже женщина пояснила, что отвлеклась на других детей, которые в это время скатывались с горки.

Заведующая детсадом обратилась в правоохранительные органы только в 12 часов. В итоге ребенка обнаружили сотрудники полиции на улицах города.

"При этом периметр дошкольного учреждения огорожен забором, а калитка и ворота закрываются на щеколду. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада и установлены фактические обстоятельства происшествия", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве заверили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Произошедшее также прокомментировали в полиции.

"8 января около 11.30 сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, несшими службу на территории Орджоникидзевского района, на улице Индустрии была обнаружена малолетняя девочка без сопровождения взрослых. Так как ребенок не мог назвать свое место жительства и фамилию, полицейские приняли решение доставить ее в дежурную часть для установления личности и розыска родителей. Примерно через час, когда ребенок уже находился в отделении по делам несовершеннолетних, по телефону "02" поступило сообщение от администрации детского сада, расположенного на улице Уральских рабочих, о пропаже одной из воспитанниц. После этого мама девочки прибыла в отдел полиции №15, где несовершеннолетняя была передана ей. К счастью девочка находилась на улице одна не более получаса и никаких происшествий с ней не случилось. Со слов представителей детского сада, девочка самостоятельно покинула территорию учреждения во время прогулки", - сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

По данному факту полиция направит в администрацию района соответствующее представление об устранении причин и условий, способствовавших самовольному уходу ребенка из садика.