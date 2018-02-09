На Среднем Урале осуждён виновник ДТП, из-за которого погибли два человека

В Нижних Сергах к реальному лишению свободы приговорен водитель – виновник ДТП, из-за нарушения правил дорожного движения которым погибли два водителя грузовых автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла 19 марта 2016 года. Мужчина проявил преступную небрежность. На 273 км автодороги "г. Пермь – г. Екатеринбург" в направление, применив торможение, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем, которые выехал на встречную полосу, где столкнулся с ещё одной машиной. После чего произошло столкновение двух автомобилей уже с третьим автомобилем.

Два водителя грузовых авто погибли на месте. Подсудимый вину не признал.

"Нижнесергинский районный суд назначил Дмитрию Бердникову наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии - поселении, с назначением дополнительного наказания в виде лишения его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - пояснили в ведомстве.

Также виновник ДТП выплатит моральную компенсацию родственникам погибших по 500 тыс.руб.