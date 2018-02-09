Минобороны загрузит "Мотовилихинские заводы" заказами до 2027 года

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов во время рабочей поездки в Пермь посетил "Мотовилихинские заводы" и обсудил с руководством выполнение государственного оборонного заказа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Визит на предприятие состоялся накануне. Юрий Борисов осмотрел цеха, задействованные в производстве реактивных систем залпового огня и отметил, что Минобороны заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении "Мотовилихи", являющейся единственным в России производителем ряда образцов военной техники.

"Безусловно, мы загрузим предприятие до 2027 года нужной для нас продукцией. Реактивные системы залпового огня — наиболее грозное оружие, тем более что АО "НПО "Сплав" (головное предприятие по разработке РСЗО) закончило работы по новым системам "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики. Нас все это устраивает, поэтому планы большие", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул важность сохранения квалифицированного персонала предприятия в процессе проведения финансового оздоровления.

Напомним, на "Мотовилихинских заводах" введена процедура наблюдения. При этом завод, несмотря на сложную финансовую ситуацию, выполняет обязательства перед Министерством обороны РФ.

"Мотовилиха" - разработчик и единственный в России производитель машин "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С". Предприятие выпускает полевые артиллерийские орудия "Нона-К", "Мста-Б", минометы "Нона-М1", самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена" и другие артиллерийские системы.